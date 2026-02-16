Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
Vittorio Brumotti verso un programma in prima serata Rai: ecco cosa farà l’ex inviato di Striscia

16 Febbraio 2026 - 10:57 Ugo Milano
Secondo "Repubblica", al ciclista spericolato, ex volto noto di Mediaset, sarebbe stato offerto un contratto di due anni e a parecchi zeri

C’è anche Vittorio Brumotti tra i nomi su cui la Rai avrebbe deciso di puntare. L’ex inviato di Striscia la notizia, diventato noto ai più per i suoi servizi sulla legalità e i piccoli spacciatori, potrebbe presto sbarcare sul servizio pubblico con un programma tutto suo. Lo scrive Repubblica, secondo cui a Brumotti sarebbe stato offerto «un contratto con parecchi zeri, in esclusiva e per due anni» per andare in onda in prima serata su Rai Due.

Il suggerimento da FdI

A voler puntare sul ciclista spericolato di Striscia sarebbe soprattutto il direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini, che Repubblica definisce sempre sensibile ai suggerimenti che gli vengono dal partito di riferimento, ovvero Fratelli d’Italia. Tra gli altri nomi vicini alla destra italiana che si preparano all’approdo sul servizio pubblico c’è anche Tommaso Cerno, direttore del Giornale.

Foto copertina: ANSA/Jessica Pasqualon | Vittorio Brumotti in una foto del 2022

