Vittorio Brumotti verso un programma in prima serata Rai: ecco cosa farà l’ex inviato di Striscia

C’è anche Vittorio Brumotti tra i nomi su cui la Rai avrebbe deciso di puntare. L’ex inviato di Striscia la notizia, diventato noto ai più per i suoi servizi sulla legalità e i piccoli spacciatori, potrebbe presto sbarcare sul servizio pubblico con un programma tutto suo. Lo scrive Repubblica, secondo cui a Brumotti sarebbe stato offerto «un contratto con parecchi zeri, in esclusiva e per due anni» per andare in onda in prima serata su Rai Due.

Il suggerimento da FdI

A voler puntare sul ciclista spericolato di Striscia sarebbe soprattutto il direttore degli approfondimenti Rai, Paolo Corsini, che Repubblica definisce sempre sensibile ai suggerimenti che gli vengono dal partito di riferimento, ovvero Fratelli d’Italia. Tra gli altri nomi vicini alla destra italiana che si preparano all’approdo sul servizio pubblico c’è anche Tommaso Cerno, direttore del Giornale.

