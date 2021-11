Trieste, 8 mila persone al corteo No Green pass. Piazza Unità d’Italia blindata

Con una piazza Unità d’Italia completamente blindata, a Trieste oggi, 6 novembre, sfila il corteo guidato dal Coordinamento No Green pass della città. Le informazioni che circolavano ieri sull’evento parlavano di 8mila manifestanti attesi: secondo le indicazioni della Questura, le stime sono state confermate. Per la città si tratta di un numero molto alto, il secondo degli ultimi dieci anni dopo una delle ultime manifestazioni dei No Green pass e No vax, quando hanno sfilato in centro circa 15mila persone. Su ogni lato della piazza, anche lungo le rive, sono state sistemate transenne e barriere con alte inferriate. Sono 400 circa gli uomini delle forze dell’ordine impiegati per sorvegliare i movimenti all’interno della città e gli ingressi dalla Slovenia e dalle altre province.

Tra i partecipanti anche un gruppo di sanitari sospesi dal servizio perché No vax. Il portuale Stefano Puzzer è certamente il grande assente della giornata. L’ordinanza del sindaco Roberto Dipiazza che obbligava a portare la mascherina è rispettata solo da una parte dei presenti, così come quella di evitare gli assembramenti. «Siamo consapevoli – dice un addetto al servizio d’ordine e controllo – dei rischi collegati al virus e siamo in grado di autotutelarci» appellandosi «alla responsabilità e al buon senso» dei partecipanti «al di là delle imposizioni».

Partecipa alla protesta anche il consigliere comunale, appena eletto, Ugo Rossi, appartenente al movimento “3 V”. Se non saranno «rispettate tutte le prescrizioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza» la Questura valuterà «le singole posizioni degli organizzatori e dei manifestanti». Chi non rispetterà le direttive, secondo quanto riportato dalla Questura, «sarà punito con l’arresto fino a un anno e con una sanzione pecuniaria che va dai 200 ai 400 euro».

