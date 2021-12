Austria, il cancelliere Alexander Schallenberg si dimette dopo due mesi di incarico

Dopo meno di due mesi, il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg è pronto alle dimissioni. A darne notizia sono i media locali, tra cui l’agenzia Apa. L’annuncio arriva a seguito della decisione del suo predecessore Sebastian Kurz di ritirarsi dalla politica, una mossa che causerà un inevitabile rimpasto di governo a guida dei Popolari e dei Verdi. Schallenberg ha deciso di fare un passo indietro perché, ha detto, il suo intento è quello di lasciare il posto a colui che salirà alla guida del Partito Popolare (Övp). «Credo che i ruoli di capo del governo e di presidente del partito più forte in Austria debbano essere affidati a una sola persona», ha detto Schallenberg. Il cancelliere uscente ha poi annunciato di essere pronto a candidarsi per il ruolo, ma secondo i media potrebbe diventare Karl Nehammer il nuovo leader dei popolari e quindi il nuovo capo di governo. Schallenberg, 52 anni, aveva accettato di guidare il governo Övp-Verdi dopo l’annuncio di Kurz di lasciare l’incarico lo scorso 9 ottobre, a seguito di uno scandalo. Kurz era stato travolto da un’inchiesta della procura anti-corruzione, l’accusa è quella di favoreggiamento alla corruzione. Il caso riguarda dei sondaggi pubblicati dal quotidiano Oesterreich e della tv privata oe24 che sarebbero stati pagati dal ministero delle Finanze per favorire «esclusivamente» il partito di Kurz.

Immagine di copertina: EPA/JOHANNA GERON

