Green pass, Eriksen e la fine di «Masha e Orso». Cosa hanno cercato di più gli italiani su Google nel 2021

Alcune ricerche erano scontate, altre erano probabili altre ancora aprono a universi meno conosciuti (almeno per lo scrivete). Come da tradizione, anche quest’anno Google ha pubblicato le liste sulle ricerche fatte dagli italiani. Negli ultimi 12 mesi non sono mancate le cose da cercare, fra una pandemia di Coronavirus che stenta ad andarsene, le Olimpiadi, gli Europei, una crisi di governo e la ribalta dei Måneskin. Una serie di tendenze che sono tutte riflesse nei dati diffusi da Big G. Partendo dai personaggi, sul podio troviamo il calciatore dell’inter Christian Eriksen, colpito da un malore al cuore durante gli Europei mentre giocava con la maglia della Danimarca. A seguire il tennista Matteo Berrettini e l’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi. Non mancano nell’elenco i Maneskin, Orietta Berti con il suo tormentone estivo e l’uomo più veloce del mondo Marcell Jacobs.

Per la sezione Come Fare ci sono i noti classiconi: il backup di WhatsApp, il nodo alla cravatta, la lavatrice (buongiorno fuorisede) e il curriculum. Tra i nuovi inserti invece troviamo al primo posto lo Spid, diventato fondamentale per tante operazioni (come il cashback), il Green pass, e la domanda Ata, per il concorso di terza fascia. Tra i Perché il tormento più grande degli italiani è stato l’addio del presidente del consiglio diventato il volto della pandemia. In prima posizione troviamo infatti Perché Conte si dimette. Subito dopo Perché non funziona Whatsapp e Perché gli inglesi hanno tolto la medaglia, domanda a cui abbiamo cercato di rispondere anche noi. Notevole il nono posto Perché i cani leccano. La classifica dei Come è tutta dominata da domande a tema Covid, da Come caricare il Green pass a Come prenotare il vaccino. Anche qui c’è un elemento che spezza la catena della prevedibilità: Come finisce Masha e Orso.

Personaggi più cercati

Eriksen Matteo Berrettini Mario Draghi Donnarumma Maneskin Sinner Conte Federica Pellegrini Orietta Berti Marcell Jacobs

Come fare…?

Lo SPID Il Green pass Screenshot su PC Domanda ATA Il cubo di Rubik Backup WhatsApp Il vaccino anti Covid Il nodo alla cravatta Fare un curriculum La lavatrice

Perché…?

Conte si dimette Non funziona whatsapp Gli inglesi hanno tolto la medaglia Si festeggia 8 marzo Israele attacca Gaza Il principe Filippo non è re I talebani sono entrati a kabul Messi va via dal barcellona I cani leccano l’italia non si inginocchia

Come…?

Come caricare il green pass Come finisce masha e orso Come prenotare il vaccino Come fare lo SPID Come prenotare la terza dose Come si ottiene il green pass Vaccino pfizer come funziona Cashback come funziona Bonus terme come richiederlo Come funziona la lotteria degli scontrini

Cosa significa…?

DDL Zan Zona rossa rafforzata Resilienza Transgender Endemico Rdw alto LOL Ce 2163 ffp2 Voto intermedio Mchc basso

Ricerche relative a Covid-19

Green pass Prenota il vaccino anti-Covid Astrazeneca Covid oggi Coprifuoco Zona arancione Prenotazione vaccino toscana Autocertificazione marzo 2021 Il piemonte ti vaccina Prenotazione vaccino Lombardia

Come fare in cucina

La pizza in casa Il pesto in casa La besciamella La conserva di pomodoro Il sushi in casa Le uova sode Il porridge Il brodo di carne I ravioli in casa Le uova strapazzate

