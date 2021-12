Golden Globe, «È stata la mano di Dio» di Sorrentino candidato come miglior film straniero

Il film «È stata la mano di Dio» di Paolo Sorrentino è candidato anche ai Golden Globe come miglior film straniero, dopo aver già incassato la nomination per gli Oscar. Ad annunciarlo è stata la presidente della Hollywood Foreign Press Association Helen Hoehne. La 79esima edizione dei Golden Globe, assegnati dall’associazione della stampa straniera, si terrà il 9 gennaio del 2022. E non è finita qui: tra i candidati, stavolta come miglior regista, ci sono Steven Spielberg e Denis Villeneuve. Con loro anche Maggie Gyllenhaal per il film “The Lost Daughter” , Kenneth Branagh per “Belfast” e Jane Campion per “The Power of the Dog”. Lady Gaga, invece, è stata candidata come miglior attrice in un film drammatico, che è “House of Gucci”, per il ruolo di Patrizia Reggiani. Come miglior film d’animazione, infine, è stato candidato “Luca”, diretto da Enrico Casarosa.

Foto in copertina: ANSA/CIRO FUSCO

Leggi anche: