Monitoraggio Iss, raddoppia l’incidenza. In aumento anche l’indice Rt e la pressione sugli ospedali

Raddoppia l’incidenza dei casi di Covid e aumenta ancora la pressione sugli ospedali. Queste le tendenze che emergono dal monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Iss. L’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi Covid continua ad aumentare rapidamente, e tocca i 783 casi per 100.000 abitanti contro i 351 per 100.000 della scorsa settimana. Nel periodo tra il 7 dicembre e il 20 dicembre, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18, leggermente in aumento rispetto alla settimana precedente (1,13) e sempre sopra la soglia epidemica. In aumento il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti Covid, ora al 12,9% contro il 10,7% della settimana scorsa. Nei reparti ordinari il tasso di occupazione sale al 17,1% (sette giorni fa era al 13,9%).

Leggi anche: