Green pass sullo Stretto, polemiche sul liberi-tutti di Musumeci. Il sindaco di Messina: «È una cavolata»

Dalle 14 di oggi chiunque potrà partire dalla Sicilia e arrivare in Calabria passando dallo Stretto di Messina, anche senza Green pass. A firmare l’ordinanza Nello Musumeci, dal 2017 eletto presidente della regione nelle liste di centro-destra. Prima di questo provvedimento, per imbarcarsi sui traghetti era necessario avere il Super Green pass: i non vaccinati quindi non potevano lasciare l’isola. Musumeci aveva già rivolto degli appelli al governo per cambiare questa situazione, nello specifico uno al ministro della Salute Roberto Speranza e uno al premier Mario Draghi. Nell’ordinanza sono contenute però alcune indicazioni per limitare la diffusione del virus, come la necessità di mantenere la mascherina indossata per tutto il viaggio o l’obbligo di rimanere sulle proprie vetture. La scelta di Musumeci ha ricevuto critiche da diversi fronti, a partire da Pietro Lorefice, senatore siciliano del M5s: «Nonostante lo statuto speciale della Sicilia, non so se un’ordinanza regionale possa superare una norma nazionale e quindi se possa valere davvero. Io credo sia una decisione un po’ tardiva e forzata dalla protesta del sindaco di Messina».

In questi giorni il sindaco di Messina Cateno De Luca si è accampato al porto per manifestare contro l’obbligo di Super Green pass. Nonostante la scelta di Musumeci vada incontro alla sua protesta, anche l’opinione di De Luca è molto netta: «Il presidente Musumeci ha partorito una cavolata. L’avesse fatto prima, gli avrei fatto i complimenti, ma adesso è andato di testa. Almeno avrebbe dovuto mettersi d’accordo con il Presidente della Calabria. I siciliani che dovranno tornare in Sicilia come faranno?». De Luca ha spiegato che continuerà l’occupazione del molo: «Io non mi muovo da qui finché non arriverà una modifica della norma da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza. Dubito che l’ordinanza sia efficace».

