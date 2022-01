De Luca rimprovera Sgarbi: «Mettiti questa ca**o di mascherina» – Il video

Un simpatico capannello alla Camera tra Vincenzo De Luca, Attilio Fontana e Luca Zaia. Ai tre governatori, che scherzavano sui cliché tipici delle rispettive aree geografiche di provenienza, si è aggregato a un certo punto un esuberante Vittorio Sgarbi. De Luca ha raccontato l’aneddoto di quando, invitato a Salerno per l’inaugurazione delle luminarie natalizie, Sgarbi più che prestare attenzione alle luci si soffermava a guardare le commesse dei negozi. «Vecchio cinghialone», l’ha apostrofato il presidente della Campania. Per poi rimproverarlo: «Metti questa ca**o di mascherina». Infine, mentre i governatori si sfilavano per andare a votare, Sgarbi ha scherzato sulle proprie mire quirinalizie: «Sono già il candidato del 2029, quando i papabili di oggi saranno tutti morti».

