Ultime notizie Atp FinalsDelitto di GarlascoDonald TrumpReport
CULTURA & SPETTACOLOBruno VespaRaiTvVideoVittorio Sgarbi

«Mia figlia Evelina voleva le attenzioni di un padre», Sgarbi torna in tv dopo la depressione: «L’amministratore di sostegno? Fuori logica»

11 Novembre 2025 - 20:56 Ugo Milano
embed
sgarbi-vespa-evelina-amministratore-sostegno
sgarbi-vespa-evelina-amministratore-sostegno
Il critico d'arte a "Cinque minuti" da Bruno Vespa per presentare il suo libro "Il cielo più vicino": «È stata una risposta a un vuoto che cercava di mettere in evidenza»

«Mi è sembrata una richiesta che aveva il desiderio di ottenere un’attenzione che non aveva avuto prima, di trovare un padre che si era atteso e non si era trovato». Vittorio Sgarbi, ospite stasera a Cinque minuti, ha commentato la richiesta di un amministratore di sostegno avanzata dalla figlia Evelina Sgarbi, definendola una «una risposta a un vuoto» e «fuori misura e fuori logica». Il critico d’arte è tornato in tv dopo un periodo di assenza a causa della depressione per presentare il suo libro Il cielo più vicino, dedicato alla montagna nell’arte. Mentre una delle sue ultime apparizioni in pubblico risale al 30 ottobre scorso, quando è tornato a sorpresa ad Arpino, città in provincia di Frosinone di cui è sindaco, e nel pomeriggio era apparso in municipio dopo circa sei mesi di assenza.

La lite familiare

Nei giorni scorsi, l’avvocato di Evelina, Iacobbi, aveva annunciato un esposto alla Commissione di vigilanza Rai per denunciare quella che ha definito «una violenza verbale inaudita» subita dalla giovane , definita «una ragazza di 25 anni colpevole solo di essere la figlia di Vittorio Sgarbi», durante la trasmissione Domenica In su Rai1, parlando di «linciaggio mediatico» senza contraddittorio. Evelina, il 29 ottobre, aveva inoltre chiesto la ricusazione della giudice Paola Scorza, che a suo parere sarebbe «preoccupata dei media e non della salute di mio padre».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Fabio Fazio ricorda Vessicchio. La tosse, gli appuntamenti che saltano e quel messaggio: «Sei stato il mio primo pensiero, ti volevo avvisare»

2.

Che tempo che fa, Fazio dedica la puntata a Vessicchio: «Lo aspettavamo qui, abbiamo un peso grosso sul cuore» – Il video

3.

Laura Pausini e l’ultimo saluto allo zio Ettore, travolto e ucciso: «Tu lo sai e io lo so, ti voglio bene». Il messaggio dopo l’attacco della cugina

4.

«A scuola ero sfigato e ciccione, ora ho tremila dipendenti». Joe Bastianich e la motivazione nata dalla rabbia: «Dicevano: “Siete un gradino sotto”»

5.

Follia in un reality colombiano, influencer spinge una concorrente in piscina e cerca di annegarla. Espulsa dal programma – Il video

leggi anche
Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina
CULTURA & SPETTACOLO

L’avvocato di Evelina Sgarbi contro la puntata di «Domenica In» sul padre Vittorio: «Linciaggio mediatico contro di lei»

Di Ugo Milano
sgarbi-ritorno-arpino-depressione
POLITICA

Vittorio Sgarbi a sorpresa nel comune di cui è sindaco: «Sarò alle prossime Giunte». Il ritorno ad Arpino dopo la depressione – Il video

Di Ugo Milano
Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina
CULTURA & SPETTACOLO

Evelina Sgarbi contro la giudice: «Si preoccupa più dei media che della salute di mio padre». E ne chiede la ricusazione

Di Ugo Milano
Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina
ATTUALITÀ

Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina in tribunale a Roma, il giudice si riserva sull’amministratore di sostegno. «Agisco nell’interesse di mio padre»

Di Ugo Milano
Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina
CULTURA & SPETTACOLO

Evelina Sgarbi querela i medici dell’ospedale Gemelli, i sospetti sulla firma del ricovero e il segreto sulle condizioni del padre

Di Giovanni Ruggiero