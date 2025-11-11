«Mia figlia Evelina voleva le attenzioni di un padre», Sgarbi torna in tv dopo la depressione: «L’amministratore di sostegno? Fuori logica»

Il critico d'arte a "Cinque minuti" da Bruno Vespa per presentare il suo libro "Il cielo più vicino": «È stata una risposta a un vuoto che cercava di mettere in evidenza»

«Mi è sembrata una richiesta che aveva il desiderio di ottenere un’attenzione che non aveva avuto prima, di trovare un padre che si era atteso e non si era trovato». Vittorio Sgarbi, ospite stasera a Cinque minuti, ha commentato la richiesta di un amministratore di sostegno avanzata dalla figlia Evelina Sgarbi, definendola una «una risposta a un vuoto» e «fuori misura e fuori logica». Il critico d’arte è tornato in tv dopo un periodo di assenza a causa della depressione per presentare il suo libro Il cielo più vicino, dedicato alla montagna nell’arte. Mentre una delle sue ultime apparizioni in pubblico risale al 30 ottobre scorso, quando è tornato a sorpresa ad Arpino, città in provincia di Frosinone di cui è sindaco, e nel pomeriggio era apparso in municipio dopo circa sei mesi di assenza.

La lite familiare

Nei giorni scorsi, l’avvocato di Evelina, Iacobbi, aveva annunciato un esposto alla Commissione di vigilanza Rai per denunciare quella che ha definito «una violenza verbale inaudita» subita dalla giovane , definita «una ragazza di 25 anni colpevole solo di essere la figlia di Vittorio Sgarbi», durante la trasmissione Domenica In su Rai1, parlando di «linciaggio mediatico» senza contraddittorio. Evelina, il 29 ottobre, aveva inoltre chiesto la ricusazione della giudice Paola Scorza, che a suo parere sarebbe «preoccupata dei media e non della salute di mio padre».