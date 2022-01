«Sono ottimista, ma non è semplice: è bene che si sappia». Il segretario del Partito democratico Enrico Letta ha parlato dopo l’incontro con Giuseppe Conte e Matteo Salvini avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 28 gennaio, nella sede del Movimento 5 Stelle alla Camera. Da quanto si capisce dalle sue parole, non si deciderà nelle prossime ore e si lavora a una rosa di nomi. «I primi 5 giorni abbiamo girato a vuoto e, a causa del centrodestra, abbiamo iniziato a parlare tardi. Non sarà semplice perché gli accordi si muovono su due perimetri: quelli della maggioranza di governo e quello delle coalizioni». «La soluzione, ha detto Letta, passa per un’intesa in cui siamo tutti vincitori». E poi ha aggiunto: «Accordiamoci per un presidente o una presidente all’altezza di Mattarella». Il cambio di direzione del centrodestra arriva dopo il fallimentare tentativo su Elisabetta Casellati, che non ha raggiunto il quorum durante la quinta votazione, tenutasi in mattinata. Dopo il vertice, Salvini avrebbe incontrato – secondo fonti della Lega – anche Antonio Tajani e Licia Ronzulli di Forza Italia, per rendere conto di quanto detto con il centrosinistra.

Salvini: «Lavoro per una presidente donna»

Anche Matteo Salvini si è fermato per un punto stampa con i giornalisti. «Il centrosinistra ha perso l’occasione di eleggere il primo presidente della Repubblica donna della storia dell’Italia», ha detto riferendosi a Casellati. «Ma sto lavorando ancora perché ci sia comunque una donna: non faccio nomi o cognomi. Ma mi auguro che domani il Parlamento dia dimostrazione di rapidità e concretezza».

Conte conferma Salvini

E dopo Salvini, anche Giuseppe Conte annuncia che stanno lavorando per portare al Quirinale una donna: «Ho L’impressione che ci sia la sensibilità di Salvini, spero di tutto il parlamento, per la possibilità di una presidente donna, il M5s lo ha sempre detto».

Immagine di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI

Leggi anche: