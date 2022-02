I funerali di Luc Montagnier saranno a porte chiuse, la decisione della famiglia

Si terranno nella sala della Coupole del cimitero Père-Lachaise di Parigi i funerali dello scienziato Luc Montagnier, fissati dalla famiglia per martedì 22 febbraio alle 15. La notizia è stata diffusa dal sito francese France Soir, lo stesso che aveva dato per primo la notizia della morte del premio Nobel diventato durante la pandemia di Coronavirus un vero e proprio guru del movimento No vax. Stando a quel che ha riferito a France Soir il dottor Gérard Guillaume, scienziato vicino a Montagnier che aveva riferito della sua morte, la famiglia dello scienziato ha deciso che la cerimonia si svolgerà a porte chiuse. Le indicazioni della famiglia di Montagnier avrebbero poi concesso a chiunque volesse in qualche modo partecipare alla cerimonia potrà farlo rimanendo all’esterno.

