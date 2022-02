Festival di San Marino, i cantanti che sognano l’Eurovision. «Sul palco con Mahmood e Blanco? Stiamo calmi» – Il video

C’è tutta l’aria di un grande evento. Ci sono le telecamere delle tv, gli smartphone delle testate online e i registratori delle radio. I giornalisti del posto sono chiari: «Non si è mai visto nulla del genere, questo festival parte benissimo». Al Teatro Nuovo di Dogana va in scena la finale di Una voce per San Marino, la kermesse musicale che sceglierà chi dovrà rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest. Sono anni che il micro Stato, enclave del territorio italiano, partecipa al festival europeo e in più di un’occasione è riuscito anche ad arrivare in finale. Quest’anno però per la prima volta ha deciso di scegliere il suo campione attraverso un contest aperto a tutti. Al di là dei meme che hanno invaso Twitter, la sesazione nella sala stampa è che sia appena nato un nuovo festival da seguire visto che qui non ci sono vincoli di lingua o nazionalità. Chiunque può partecipare. Dietro le quinte abbiamo chiesto ai cantanti in gara se fossero pronti a sfidarsi con i vincitori del Festival di Sanremo. Nel video in evidenza qui sopra trovate tutte le loro risposte

