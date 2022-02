Festival di San Marino, la sferzata del presidente della giuria Mogol: «Sanremo? Non l’ho visto» – Il video

Sferzante, distaccato e con una battuta alla fine che lascia intendere qualche polemica. A San Marino l’ospite d’onore è Mogol. Al secolo Giulio Rapetti, dagli anni ’50 ha lavorato ad alcuni dei testi più famosi nella canzone italiana. Dal 2018 è presidente della Siae, la società che si occupa di diritto d’autore in Italia. Mogol è il presidente della giuria di Una voce per San Marino, il festival che deciderà chi dovrà rappresentare il micro Stato all’Eurovision Song Contest. In un’intervista girata con Open gli è stato chiesto un parere sul Festival di Sanremo. La risposta è stata netta: «Non l’ho visto». Nei giorni prima del Festival aveva lanciato un ammonimento agli organizzatori dell’Ariston: «La scelta del brano deve essere fatta non sulla garanzia che la canzone sarà ascoltata in radio ma sul valore della canzone stessa e questo è un elemento fondamentale per la cultura e per il bene del Paese».

