Regno Unito, Johnson cancella le ultime regole anti Covid: il piano britannico «per convivere col virus»

Il Regno Unito è pronto a rischiare, a cancellare le restrizioni anti-Covid per tornare alla normalità. Secondo Boris Johnson, infatti, adesso bisogna «convivere con il Covid», non c’è proprio alternativa, in una fase in cui «la pandemia non è finita» ma la diffusione della variante Omicron è tornata a essere sotto controllo nel Regno Unito anche grazie ai vaccini. Questo il messaggio del premier britannico indirizzato alla nazione a margine di una riunione ad hoc del Consiglio dei ministri. In queste settimane, infatti, è calato sia il numero dei contagi che quello dei ricoveri ospedalieri. Numeri alla mano, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25 mila contagi e 74 decessi, ben lontani dai 164 mila casi del 10 febbraio o dei 131 mila del 12 gennaio. La riunione, comunque, precede l’illustrazione del nuovo piano che è destinato a essere anticipato, a partire da questa settimana, in Inghilterra. L’obiettivo è quello di togliere sia l’obbligo di autoisolamento generalizzato per i positivi sia la distribuzione dei kit per i test antigenici.

Cosa ha detto Boris Johnson

Per Boris Johnson l’annuncio di oggi segna «un momento di orgoglio dopo un periodo fra i più difficili nella storia del nostro Paese», ovvero il momento «in cui si può cominciare a imparare a convivere con il Covid», ha detto Boris Johnson. Nel pomeriggio verranno presentati i dettagli del nuovo piano in Parlamento, poi si terrà un briefing da Downing Street. Una svolta che «non sarebbe stata possibile senza lo sforzo di tanti», ha aggiunto il primo ministro Tory, elogiando la somministrazione «a velocità fenomenale» nel Regno Unito delle terze dosi del vaccino. I dati parlano di un ottimo 81 per cento della popolazione britannica adulta vaccinata.« La pandemia, dunque, «non è finita – ha concluso – ma grazie a una incredibile campagna vaccinale siamo ora un passo più vicini al ritorno alla normalità». Johnson – recentemente coinvolto nello scandalo del Partygate – ha dichiarato alla Bbc che adesso serve un cambiamento di approccio puntando più sulla responsabilità individuale dei propri cittadini che sugli obblighi imposti dal governo.

