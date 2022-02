Crisi Ucraina, la Russia schiera veicoli militari in Bielorussia: le foto satellitari

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato sanzioni contro la Russia. «È l’inizio dell’invasione, forze russe potrebbero marciare verso Kiev», ha esordito Biden, che poi ha preannunciato quale sarebbe stata la linea della prima tranche di sanzioni: «Andremo molto oltre i passi intrapresi nel 2014», anno della prima crisi in Ucraina, con l’invasione russa della Crimea. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato al Parlamento di Kiev che intende richiamare nell’esercito i riservisti per un periodo straordinario. Intanto il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato l’invio di 460 militari in Lettonia. E alcune foto satellitari mostrano i militari russi in manovra in Bielorussia.

Le foto satellitari dei militari russi in Bielorussia

Foto: Maxar Technologies via Reuters

Alcune immagini satellitari di Maxar Technologies pubblicate da Reuters mostrano un nuovo dispiegamento di oltre 100 veicoli militari e dozzine di tende per soldati nel sud della Bielorussia, a 40 km dalla frontiera con l’Ucraina. Le foto sono state fornite dalla società privata americana che da settimane rileva gli spostamenti di forze russe nella regione, e rilanciate da media e corrispondenti occidentali sul campo. Altre foto mostrano un nuovo ospedale da campo allestito nella Russia occidentale vicino Belgorod, a una ventina di km dal confine ucraino, dove il giorno precedente era stato individuato l’arrivo di truppe in zona agricole e industriali dell’area. Maxar ha documentato nei giorni scorsi anche spostamenti di mezzi pesanti al confine con l’Ucraina orientale.

Trump: «Putin? Un genio»

Donald Trump ha definito “genio” Putin per la sua gestione della crisi con l’Ucraina. «Conosco molto bene Vladimir Putin e durante l’amministrazione Trump non avrebbe mai fatto quello che sta facendo ora, assolutamente no», ha detto l’ex presidente Usa. Che poi ha criticato Biden: le tattiche del leader russo sono state “intelligenti” e la crisi si sarebbe potuta evitare se fosse stata “gestita in maniera appropriata” dall’attuale presidente Usa, Joe Biden.

800 militari dall’Italia

800 uomini di stanza in Italia verso i Paesi baltici per rafforzare il fianco orientale della Nato alla luce della crisi ucraina. Lo ha deciso il Pentagono, che ha fatto sapere che insieme ai militari verranno inviati fino a otto F-35 dalla Germania «in diverse località lungo il fianco orientale della Nato». A questi si aggiunge lo spostamento di venti elicotteri d’attacco AH-64 dalla Germania all’area baltica e altri 12 dalla Grecia alla Polonia.

Trudeau: truppe canadesi nell’Europa dell’Est

Il premier del Canada Justin Trudeau ha annunciato anche l’invio di più truppe nell’Europa orientale. Trudeau ha spiegato che sino a 460 militari saranno mandati in Lettonia e nella regione per rafforzare il fianco orientale della Nato. L’annuncio segue quello sulle sanzioni economiche nei confronti della Russia.

