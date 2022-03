L’annuncio di Putin, i raid russi, le bombe su Kiev e Kharkiv: le immagini di una settimana di guerra in Ucraina – Il video

Dall’annuncio di Vladimir Putin di «un’operazione speciale» in Ucraina, il 24 febbraio scorso, fino al secondo round di negoziati tra Kiev e Mosca. In mezzo la devastazione della guerra, con i raid russi che hanno colpito con intensità crescente le principali città del Paese, da Kiev a Kharkiv fino a Mariupol. Sullo sfondo, le mosse dell’Occidente, culminate nella decisione dell’Unione europea di inviare armi a Kiev per fronteggiare l’invasione dell’esercito russo. Ripercorriamo alcuni dei momenti che hanno segnato i primi sette giorni di guerra in Ucraina, in tre minuti.

