Ucraina, il generale russo agli Usa: «Situazione tragica». Rischio golpe contro Putin

È il 29° giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto in un appello di manifestare in tutto il mondo contro la Russia. C’è un allarme incendi attorno alla centrale di Chernobyl. Gli Stati Uniti hanno accusato membri delle forze russe di aver commesso crimini di guerra in Ucraina, ha detto il segretario di Stato Antony Blinken. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha detto ai giornalisti che 264 civili nella città sono stati uccisi dagli attacchi russi. Mosca ha negato, sostenendo di colpire soltanto obiettivi militari.

4.00 – Rischio golpe contro Putin

Il rischio di un golpe contro il presidente Vladimir Putin da parte del servizio di sicurezza federale russo (Fsb) cresce con il perdurare della guerra in Ucraina: questo emerge da alcune lettere scritte da un anonimo agente dell’intelligence di Mosca all’attivista in esilio e fondatore del progetto gulagu.net, Vladimir Osechkin, e successivamente pubblicate online. Secondo la spia, il caos e il malcontento stanno soffocando i servizi di sicurezza. Il fatto stesso che gli agenti russi stiano parlando apertamente, ha commentato Osechkin al Times, è un segno della loro crescente rabbia nei confronti di Putin e del malcontento per l’effetto che le sanzioni hanno sugli ufficiali dell’Fsb. Questi, sottolinea infatti l’attivista, non possono più «andare in vacanza nelle loro ville in Italia e portare i loro bambini al Disneyland di Parigi». Intervistato dalla sua abitazione in Francia, dove è in esilio dal 2015, Osechkin ha detto al Times che per 20 anni Putin ha creato stabilità in Russia: «Ufficiali dell’Fsb, poliziotti, pubblici ministeri e le persone all’interno del sistema hanno potuto vivere una bella vita. Ma ora è tutto finito – ha proseguito -. Riconoscono che questa guerra è una catastrofe per l’economia, per l’umanità. Non vogliono tornare ai tempi dell’Unione Sovietica. Ogni settimana e ogni mese in cui questa guerra continua, aumenta la possibilità di una ribellione da parte dei servizi di sicurezza».

3.40 – Fbi arruola sui social spie

L’Fbi arruola sui social network aspiranti spie che parlano russo e sono deluse dall’invasione dell’Ucraina. Per far breccia nella platea di potenziali spie gli agenti federali si affidano alla pubblicità sui social mirata a coloro che passano vicino all’ambasciata russa a Washington. Gli spot su social puntano sull’insoddisfazione o sulla rabbia fra i diplomatici pubblici e i servizi di spionaggio – o su quella degli immigrati russi negli Statti Uniti – in merito all’invasione dell’Ucraina, un evento che secondo gli esperti è una opportunità per l’intelligence americana per reclutare nuove risorse.

3.10 – Il generale russo agli Usa: in Ucraina situazione tragica

La situazione in Ucraina è «tragica» e «io sono molto depresso al riguardo»: questo ha detto il generale russo Yevgen Ilyin a due funzionari della difesa Usa nel corso di un incontro avvenuto la scorsa settimana al ministero delle Difesa russo di Mosca. Gli americani hanno riferito di non aver mai attestato un tale sfogo da parte delle controparti russe in una riunione ufficiale. La storia la racconta la Cnn, secondo cui Ilyin ha rotto la consuetudine e invece di far riferimento al suo discorso scritto ha parlato a braccio. La Cnn riferisce che gli uomini della Difesa Usa hanno fatto una domanda a Ilyin sulle origini della sua famiglia in Ucraina e il generale ha mostrato segni di agitazione prima di sfogarsi e lasciare la stanza senza neanche una stretta di mano.

2.16 – I militari russi non rispondono agli americani

Gli innumerevoli tentativi americani di contattare i leader militari russi sono caduti nel vuoto. Mosca li ha respinti tutti. Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, e il capo dello stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, hanno tentato più volte di mettersi in contatto con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il generale Valery Gerasimov da quando è iniziata l’invasione dell’Ucraina ma senza successo.

1.10 – Tiger Team: la squadra di Biden contro le armi della Russia

L’amministrazione Biden ha preparato un piano di emergenza sul rischio di uso di armi chimiche, biologiche o nucleari in Russia. Il New York Times scrive che la la squadra creata dal presidente è chiamata Tiger Team e si riunisce tre volte alla settimana. Fra i vari scenari all’esame c’è come rispondere nel caso in cui la Russia dovesse raggiungere i Paesi Nato o se Putin dovesse ampliare la guerra a Paesi vicini. Questi piani di emergenza dovrebbero essere centrali nell’ambito degli incontri di Joe Biden con gli alleati a Bruxelles. Il Tiger Team è stato creato il 28 febbraio, quattro giorni dopo l’inizio dell’invasione. Intanto arriveranno in un giorno o due in Ucraina le prime consegne di armi approvate nell’ambito del pacchetto da 800 milioni di dollari a cui gli Stati Uniti hanno dato il via libera. Non è chiaro di quali armi si tratti, ma secondo alcune fonti dell’amministrazione citate dai media Usa la priorità è data alle armi da difesa già usate dagli ucraini.

