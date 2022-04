Coronavirus, 69.596 casi e 150 morti. Tasso di positività al 14,8%

Cala il numero dei ricoverati per Covid: oggi sono -86 rispetto alla giornata del 6 aprile. Aumentano, seppur di poco, invece, gli ingressi giornalieri in rianimazione: oggi 65, ieri 51

Il bollettino del 7 aprile 2022

Oggi 7 aprile sono 69.596 i nuovi casi di Covid in tutta Italia contro i 69.278 di ieri (il giorno prima, invece, erano 88.173). Il totale dei contagiati dall’inizio di pandemia è di 15.106.066. Stando ai dati dell’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile, i decessi nelle ultime 24 ore sono 150, esattamente come ieri 6 aprile, per un totale di 160.402 decessi. Gli attualmente positivi, invece, sono 1.253.056, ieri 1.273.566.

I dati di oggi 7 aprile 2022

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono 10.078 (ieri 10.164, -86) mentre in terapia intensiva vengono segnalati 471 pazienti (ieri 466, +5). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 65, ieri 51, il giorno prima 57. In isolamento domiciliare si trovano 1.242.507 persone, ieri 1.262.936 mentre i dimessi e i guariti nell’ultima giornata sono 91.204.

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 469.803 tamponi contro i 461.448 di ieri per un totale di 205.167.186 test dall’inizio del monitoraggio. Il tasso di positività oggi è del 14,8 per cento, ieri del 15 per cento.

Ieri e Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus Regione per Regione:

