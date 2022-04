Biden ha detto a Obama che si ricandiderà alle elezioni del 2024: «È l’unico che può battere Trump»

il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha intenzione di ricandidarsi alle prossime Presidenziali del 2024. L’indiscrezione sarebbe stata confidata all’ex presidente Barack Obama, come confermato da due fonti a The Hill. Una di queste citate dal sito americano come ben informata delle conversazioni tra Biden e Obama dice che l’attuale presidente americano: «vuole correre e lo sta chiaramente facendo sapere a tutti». La fonte ha anche detto che Biden, nonostante gli indici di approvazione oscillanti, resterebbe per il partito Democratico il candidato più probabile per sconfiggere Donald Trump. Un argomento su cui lo staff di Biden farebbe molto affidamento, così come già accaduto nel 2020, quando è riuscito a concentrare su di sé il sostegno dei Grandi elettori alle primarie democratiche: «Credo che pensi di essere l’unico che può battere Trump – ha detto la fonte – Non credo che pensi che sia qualcuno nel Partito Democratico che può battere Trump e questo è il fattore più importante». Non è la prima notizia circa la sua rielezione. Già a settembre i suoi assistenti avevano dichiarato che Biden aveva intenzione di ricandidarsi, conferma arrivata a dicembre anche dallo stesso presidente che avrebbe «corso se in buona salute». Anche nell’intervista dello stesso mese ad ABC News aveva annunciato che un’eventuale presenza di Donald Trump avrebbe aumentato la possibilità di un’altra sua corsa.

