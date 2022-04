Festival di Cannes, il film d’apertura cambia il titolo dopo le polemiche: sparisce la lettera «Z»

Dallo scorso febbraio, la lettera Z è diventata l’emblema del sostegno all’invasione russa in Ucraina. Per questo motivo, il film che aprirà il Festival di Cannes, denominato inizialmente Z (comme Z) di Michel Hazanavicius, è stato ribattezzato in francese Coupez! (Taglia!). A deciderlo è stato lo stesso regista, in quanto, come spiega in una nota l’organizzazione del Festival, «la lettera Z ha assunto un significato bellicoso con la guerra di aggressione condotta contro l’Ucraina dal governo russo», e dunque «non può esserci tale confusione o ambiguità». La decisione è stata presa a margine delle polemiche sollevate in precedenza dall’Istituto Ucraino, la principale istituzione culturale ucraina, che fa capo al ministero degli Esteri: l’Istituto aveva infatti inviato una lettera ufficiale all’organizzazione del Festival cinematografico francese e al regista per chiedere di rinominare il film, il cui titolo originario era stato elaborato in omaggio al film di genere zombie. Hazanavicius si era inizialmente detto «rattristato ma impotente», sostenendo che fosse «troppo tardi» per cambiare il titolo del suo film; adesso invece la versione francese vedrà sparire la lettera incriminata, mentre il titolo internazionale dell’opera resterà Final Cut.

