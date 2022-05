La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato verso il mar del Giappone. Lo riporta la Yonhap, citando i militari di Seul. Secondo la Guardia costiera giapponese, il proiettile lanciato potrebbe essere un missile balistico. Dall’inizio di quest’anno, Pyongyang ha lanciato una decina di missili nel corso di altrettanti test, tra cui un missile balistico intercontinentale nel marzo scorso. Anche a ottobre si era parlato di un missile balistico lanciato da Pyogyang con un sottomarino. Nel 2019 tre test in otto giorni avevano provocato le reazioni internazionali. I dettagli dell’operazione, compresi tipologia di armi, traiettoria e altitudine di lancio, sono in fase di elaborazione, ha riferito il Comando di Stato maggiore congiunto di Seul. La guardia costiera giapponese, invece, ha affermato che potrebbe trattarsi di un missile balistico.

