«Perché i prezzi non calano?»: l’indagine di Donald Trump su benzina e gasolio

Il presidente Usa accusa le compagnie petroliferi di speculazione nei confronti dei consumatori

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver incaricato il Dipartimento di Giustizia di indagare sulle compagnie petrolifere per non aver abbassato i prezzi della benzina in linea con il calo dei costi del petrolio greggio. Accusandole di “speculazione” nei confronti dei consumatori secondo un copione ben noto anche in Europa.

I prezzi di benzina e gasolio

Trump non ha nominato alcuna compagnia nel suo post sui social media, pubblicato dopo mezzanotte. La Casa Bianca e il Dipartimento di Giustizia (DOJ) non hanno risposto a una richiesta di ulteriori commenti di Reuters al di fuori del normale orario di lavoro. La diplomazia tra Stati Uniti e Iran si è tradotta in un sollievo per gli americani alla pompa, come hanno mostrato i dati all’inizio di questa settimana, con i prezzi della benzina in calo per la sesta settimana consecutiva. Ma il presidente ha affermato che il calo dei prezzi della benzina non è stato né sufficiente né proporzionato al calo dei costi del petrolio greggio.

Le Midterm

«È meglio che i prezzi della benzina inizino a scendere molto più velocemente di quanto stia vedendo!», ha scritto Trump nel post. I consumatori americani esprimono preoccupazione per gli alti prezzi della benzina. E lo fanno proprio mentre il presidente e i suoi colleghi repubblicani lottano per mantenere la loro risicata maggioranza al Congresso nelle elezioni di medio termine di novembre. Il prezzo medio della benzina negli Stati Uniti era di 3,906 dollari al gallone mercoledì 24 giugno al mattino, secondo i dati di GasBuddy. In calo di oltre il 14% rispetto al picco di maggio.

Il greggio e la benzina

Nello stesso periodo i prezzi del petrolio greggio sono calati del 23%. Gli Stati Uniti e l’Iran che hanno raggiunto una pace provvisoria e riaperto lo Stretto di Hormuz. Attraverso il quale transitava un quinto della fornitura mondiale di petrolio prima dell’inizio della guerra. Dal picco di marzo, i prezzi del petrolio greggio negli Stati Uniti sono crollati di circa il 40%. «Le grandi compagnie petrolifere non stanno abbassando i prezzi alla pompa in proporzione al forte calo dei prezzi del petrolio che stanno pagando. Quei prezzi stanno crollando a picco! In altre parole, i consumatori vengono derubati», ha scritto Trump in un post su TruthSocial.

L’indagine

«Ho dato istruzioni al Dipartimento di Giustizia di iniziare immediatamente a indagare su questo». I prezzi alla pompa rimangono significativamente più alti dei 2,764 dollari al gallone registrati a gennaio. Ovvero di un mese prima dell’inizio del conflitto con l’Iran.