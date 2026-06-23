L’audio originale della telefonata di Trump con il giornalista de La7 – Il video
La Casa Bianca ha autorizzato la diffusione dell'audio che in un primo momento era stato doppiato
Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la telefonata tra il presidente Donald Trump e il corrispondente de La7 Daniele Compatangelo. Al centro della polemica c’era la traduzione della conversazione. Per questo oggi a L’aria che tira è stato mandato in onda – con il permesso della Casa Bianca – l’audio in lingua originale, in cui si possono sentire le esatte parole e l’esatto tono usato dal presidente USA nei confronti della premier Giorgia Meloni.
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