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L’audio originale della telefonata di Trump con il giornalista de La7 – Il video

23 Giugno 2026 - 11:43 Francesca Milano
La Casa Bianca ha autorizzato la diffusione dell'audio che in un primo momento era stato doppiato
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Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la telefonata tra il presidente Donald Trump e il corrispondente de La7 Daniele Compatangelo. Al centro della polemica c’era la traduzione della conversazione. Per questo oggi a L’aria che tira è stato mandato in onda – con il permesso della Casa Bianca – l’audio in lingua originale, in cui si possono sentire le esatte parole e l’esatto tono usato dal presidente USA nei confronti della premier Giorgia Meloni.

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