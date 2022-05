Verso un nuovo Cdm sul decreto Aiuti: pronti ritocchi al bonus da 200 euro per lavoratori e pensionati

Per il testo del decreto Aiuti si profila un nuovo passaggio in Consiglio dei ministri. L’obiettivo è apportare alcuni «aggiustamenti tecnici» al provvedimento. Tra questi, secondo quanto si apprende da fonti di governo citate dall’agenzia Ansa, una erogazione più rapida del bonus da 200 euro previsto per lavoratori e pensionati. Sul tavolo anche l’estensione alle imprese agricole degli aiuti del fondo per le imprese più colpite dalla crisi in Ucraina. Il testo potrebbe tornare in Cdm già domani, 5 maggio, anche se la riunione al momento non è stata ancora formalmente convocata.

