Achille Lauro rompe il silenzio dopo l’eliminazione dall’Eurovision: «Sbattetemi giù dal toro, se riuscite»

C’è un velo di amarezza, ma anche tanta voglia di rivalsa, nelle parole di Achille Lauro dopo la mancata qualificazione per la finale dell’Eurovision Song Contest a Torino, in programma per domani, sabato 14 maggio. In un post su Instagram, l’artista romano, in gara in quota San Marino, dopo il verdetto della seconda semifinale ha commentato: «Grazie Bellezze, sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour, vi amo». Il riferimento è al toro meccanico rosso tempestato di diamanti, cavalcato durante la performance di Stripper, il brano portato in gara alla kermesse, che però non ha convinto il pubblico. Malgrado ciò, Achille Lauro non si ferma. E anzi inizierà presto il suo nuovo tour che prenderà il via il prossimo 3 luglio dal Stupinigi Sonic Park a Nichelino, in provincia di Torino.

