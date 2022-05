Scuola, è polemica sull’obbligo di mascherina. Salvini e Toti: «Regola inutile e punitiva»

Dopo il generale allentamento di norme anti Covid, gli istituti scolastici sono rimasti tra i pochi luoghi ancora soggetti a una delle principali restrizioni per combattere il virus. Sui banchi di scuola la mascherina va tenuta sempre, anche ora che le prime temperature quasi estive non rendono proprio facile la vita in classe di bambini e ragazzi. «Troppo caldo per la mascherina in classe. L’obbligo va abolito». Ad aprire la polemica per primo è il presidente della Liguria Giovanni Toti. «Presenteremo la proposta sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni», promette. Il leader della Lega Matteo Salvini va in pressing e rincara la dose: «Più di trenta gradi e obbligo di mascherina per ore anche se seduti al banco? Non ha senso. Cambiamo una regola inutilmente punitiva». La scelta di mantenere l’obbligo di dispositivo in classe fino alla fine delle lezioni è stata presa lo scorso 1° maggio dal ministero della Salute sulla base di fattori di rischio considerati ancora troppo alti. Lo stesso ragionamento è stato fatto per i trasporti pubblici, dove la concentrazione di un alto numero di persone in un luogo chiuso avrebbe ancora potuto agevolare (in maniera temibile) la diffusione del virus. Ma ora, complici anche le temperature, alcuni esponenti del governo premono affinché la regola venga abolita. A rispondere alle richieste è stato però lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza: «Non sono valutazioni da affidare alla politica, a decidere sarà la scienza», chiarisce.

Lo sguardo all’estero

La miccia della polemica non è stata accesa soltanto a causa delle alte temperature ormai arrivate. L’eco di quello che succede all’estero ha mobilitato alcuni esponenti del Paese che ora guardano alla Francia, per esempio, come modello da seguire. Nella giornata di ieri, 16 maggio, il governo di Macron ha deciso per l’abolizione delle mascherine sui mezzi pubblici. Senza contare la decisione presa in tutta Europa di eliminare il dispositivo anti Covid sia in aereo che negli aeroporti. Anche su quest’ultimo fronte l’Italia per ora rimane prudente, mantenendo l’obbligo di mascherina per gli aerei che arrivano dall’estero. Idem per i trasporti e infine per le scuole.

A questo proposito Toti si chiede ancora: «Come è possibile che gli studenti debbano indossarla in classe, anche mentre sono seduti distanziati nei banchi, e poi possano girare senza nei centri commerciali al chiuso, nell’ora dello shopping? Almeno nell’ultimo mese di lezioni, eliminiamo l’obbligo di mascherina a scuola». A sostenere la posizione anche il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso: «Il caldo e i dati dei positivi, in discesa renderebbero maturi i tempi per rivedere l’obbligo. Si potrebbe circoscriverlo solo al momento in cui ci si alza dal banco, si entra e si esce da scuola, le occasioni in cui si rischia maggiormente il contagio. La decisione finale spetta al ministro Speranza, che mi auguro si dimostri più in sintonia con il Paese reale».

Leggi anche: