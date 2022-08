Napoli, Ndombele a un passo: la situazione

Sono giorni frenetici a Castel Volturno. Se il campionato del Napoli infatti è iniziato nel migliore dei modi con la vittoria ottenuta contro il Verona, sul calciomercato c’è ancora molto da fare. Per completare la rosa di Spalletti infatti mancano almeno un attaccante e un centrocampista di qualità (visto il probabile addio di Fabian Ruiz). Obiettivi su cui il ds Giuntoli si sta muovendo da tempo per cercare di accontentare il tecnico toscano il più rapidamente possibile. Per la mediana il nome giusto individuato dagli azzurri è quello di Tanguy Ndombele, centrocampista francese di proprietà del Tottenham che ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Lione. Per l’attacco invece si insiste con il Sassuolo per Raspadori: il classe 2002 è vicino al trasferimento in azzurro ma, prima di vederlo con la maglia del Napoli, restano da limare alcuni dettagli con gli emiliani che per lasciarlo partire continuano a chiedere 30 milioni di euro più 5 di bonus. La distanza è minima e dovrebbe essere colmata nei prossimi giorni.

Ndombele: le cifre

ANSA | Tanguy Ndombele in azione con la maglia del Tottenham

Anche l’operazione che dovrebbe portare Tanguy Ndombele a giocare in Serie A durante la stagione 2022/23 sembra essere vicina alla fumata bianca. Il francese infatti è considerato un esubero dal Tottenham che, dopo averlo mandato in prestito al Lione, è alla ricerca (quasi) disperata di un club pronto ad accollarsi lo stipendio del venticinquenne. In questo senso il Napoli sembra essere la squadra giusta e, nelle prossime ore, la trattativa dovrebbe subire un’accelerata decisiva. Il classe ’96 si trasferirà nel club di De Laurentiis con la formula del prestito oneroso per 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 30. Nell’ultima stagione, con le maglie di Tottenham e Lione, Ndombele ha totalizzato 31 presenze e 3 gol.

