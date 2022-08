Raspadori ad un passo dal Napoli: operazione da 35 milioni di euro

E’ arrivata l’accelerata decisiva. Giacomo Raspadori è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Napoli. Decisivi i contatti tra i club delle ultime ore che hanno portato ad avvicinare sempre di più le parti che nella giornata di lunedì 8 agosto si incontreranno per gettare le basi economiche di un’operazione sempre più vicina alla chiusura. Una rincorsa partita da lontano quella del club di De Laurentiis, che dapprima si era vista chiudere la porta in faccia dal club neroverde, salvo poi ricevere un’apertura per iniziare a trattare. Spiraglio nel quale aveva provato ad inserirsi la Juventus, senza assestare il colpo decisivo. Per questo il Napoli ha voluto accelerare nelle ultime ore, riconcorrendo il traguardo della fumata bianca e regalare a Luciano Spalletti il terzo grande acquisto del calciomercato.

Le cifre dell’operazione

ANSA | Giacomo Raspadori con la maglia della Nazionale italiana

Come detto servirà un ulteriore incontro in cui si tireranno giù le cifre definitive di un’operazione economicamente importante. L’offerta del Napoli, dopo un primo tentativo – rifiutato – attorno ai 30 milioni, si dovrebbe assestare attorno ai 35 milioni più bonus con una percentuale di futura rivendita a favore del Sassuolo. Tanti soldi sul tavolo, con la Juventus che difficilmente effettuerà rilanci. In questo momento i bianconeri sono focalizzati su altri obiettivi richiesti da Massimiliano Allegri, su tutti la ricerca dell’ala, con Kostic molto vicino e tentare il difficile ritorno di Alvaro Morata.

