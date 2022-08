Salman Rushdie ha cominciato a parlare con gli investigatori. Per ora resta ricoverato

A riferire la notizia è la Cnn. Salman Rushdie ha cominciato a parlare con gli investigatori che stanno indagando sull’attentato che lo scrittore ha subito il 12 agosto scorso durante una conferenza a Chautauqua, nello Stato di New York. Secondo le fonti della testata statunitense, Rushdie avrebbe parlato «in modo articolato». Al momento però deve rimanere in ospedale. L’aggressore è stato fermato subito dopo i fatti: è Hadi Matar, un uomo di 24 anni residente in New Jersey ma originario del Libano. Matar si è dichiarato non colpevole e non ha chiarito il motivo del suo gesto. Nella giornata di ieri il governo iraniano ha negato ogni legame con l’aggressione: in molti infatti hanno accostato questo gesto alla fatwa contro l’autore dei Versetti Satanici emessa dall’Imam Khomeini nel 1989.

