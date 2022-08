Ucraina, la parata anti-Mosca a Kiev con i mezzi militari russi distrutti: «Abbiamo rovinato i piani del dittatore» – Il video

Decine di carrarmati e veicoli corazzati russi sono stati schierati lungo Khreshchatyk Street e Maidan Nezalezhnosti. «I russi finalmente hanno la loro parata militare nel centro di Kiev», twitta Oleskiy Sorokin, giornalista ucraino del The Kyiv Independent. Guardandoli più da vicino, però, si può notare senza troppa difficoltà come questi siano bruciati, alcuni proprio mezzi distrutti. Sono passati quasi sei mesi da quando il 24 febbraio scorso la Russia di Vladimir Putin ha iniziato l’invasione del territorio ucraino e, come scrive il ministero della Difesa di Kiev: «L‘esibizione di metallo russo arrugginito ricorda a tutti i dittatori come i loro piani possano essere rovinati da una nazione libera e coraggiosa». Un’esposizione che ricorda come a febbraio le forze armate di Mosca stavano organizzando una parata trionfale nella capitale ucraina, convinti di poter vincere lo scontro armato in pochi giorni. Il conflitto, invece, prosegue da allora e il prossimo 24 agosto Kiev festeggerà per la 31esima volta il Giorno dell’Indipendenza. Per commemorare la caduta dell’Unione Sovietica quest’anno non ci saranno concerti e festeggiamenti, ma questa mostra del nuovo bottino di guerra.

