Elezioni, caso liste anche per Azione: candida a Caserta una docente «complottista e filo putiniana». Su Facebook gli insulti a von der Leyen

Le liste sono chiuse, le polemiche no. Nella mattinata del 23 agosto, a poche ore dalla consegna dei nomi dei candidati dei partiti in corsa per le elezioni, il giornalista Massimiliano Coccia pubblica tweet con screenshot di alcuni post Stefania Modestino D’Angelo. Docente al liceo scientifico Diaz di Caserta, è stata scelta da Azione come candidata capolista nella sua città. Coccia scrive: «Complottista, filo putiniana che definisce Macron un fattorino e von der Leyen una “femme de chambre“». Il riferimento è a un post scritto su Facebook lo scorso 24 marzo nel quale la professoressa elenca i «padri fondatori dell’Europa». In fondo alla lista, appunto, la presidente della Commissione Ue von der Leyen, «una femme de chambre», e il presidente francese Emmanuel Macron, «un fattorino».

Tornando indietro di una settimana, Modestino aveva condiviso un articolo de Il Fatto quotidiano, dal titolo “Caso Orsini, il giornale degli studenti della Luiss sta con il prof censurato“. Era il 17 marzo e le analisi in televisione del professore Alessandro Orsini stavano spaccando l’opinione pubblica. L’università in cui insegna, la Luiss Guido Carli, era stata accusata di aver censurato Orsini per le sue opinioni. Ad esempio, il 3 marzo, ospite di Piazza Pulita su La7, aveva parlato di responsabilità europee per l’invasione russa dell’Ucraina che ormai era «finita».

«Anche fan di Lukashenko. Complimenti», continua Coccia. L’articolo è di Adnkronos e parla del presidente bielorusso che poteva favorire un incontro tra le delegazioni russe e ucraine al confine del suo Paese. «Sta facendo quello che l’Europa non è stata capace o non ha voluto fare per compiacere Biden», commenta Modestino. Il giorno prima, invece, a essere condiviso è un articolo pubblicato sul sito de Il Giorno. Si parlava del fatto che, a pochi giorni dall’inizio dell’invasione russa, il presidente ucraino potesse aver abbandonato il suo Paese: «Si è messo in salvo a Leopoli (Leolopoli, sic) o forse all’estero diffondendo filmati registrati giorni fa… ma come si fa a non considerarlo un nemico del suo popolo».

Agli utenti che chiedono spiegazioni taggando Calenda e il suo partito si è affiancato anche Angelo Bonelli. Il leader dei Verdi si è limitato a retwittare Coccia scrivendo: «Niente da dire Calenda?».

