Lazio, si punta al colpo last minute: trattativa avanzata per Reguilon

Un ultimo colpo, per chiudere col botto il calciomercato biancoceleste e consegnare a Sarri una rosa più competitiva rispetto a quella della scorsa stagione. Perché dopo aver speso quasi 40 milioni di euro per rinforzare la squadra, adesso la Lazio sogna di chiudere la sessione estiva con un acquisto a sorpresa. Tare e Lotito infatti hanno fatto il possibile per tenere la trattativa sottotraccia ma, negli ultimi giorni, i piani dei biancocelesti sono usciti inevitabilmente allo scoperto (come accade a quasi tutti i club durante le trattative di mercato). Il nome individuato a Formello per rinforzare la rosa è quello di Sergio Reguilon del Tottenham.

Situazione

ANSA | Sergio Reguilon in azione con la maglia del Tottenham

La Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro. Il profilo che a Formello sperano di portare in biancoceleste è quello di Sergio Reguilon, laterale mancino di proprietà del Tottenham. Lo spagnolo infatti non rientra nei piani di Antonio Conte, che lo ha messo ai margini della rosa: per questo gli Spurs sono disposti a cedere il classe ’96 in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che avvantaggia la Lazio che, però, deve ancora risolvere il nodo ingaggio. A Londra infatti Reguilon guadagna circa 4 milioni a stagione, cifra che il club di Lotito non è disposto a mettere sul piatto. In più sul giocatore c’è anche il Nottingham Forest che offre allo spagnolo la possibilità di rimanere in Premier League. Per questo il buon esito della trattativa è tutt’altro che scontato ma, a una settimana dalla fine del mercato, la Lazio vuole provare a cogliere un’occasione last minute che potrebbe rivelarsi d’oro.

