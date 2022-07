Lazio no stop: in chiusura anche gli affari Vecino e Provedel

A Roma il calciomercato non dorme mai. Perché la Lazio si sta dimostrando una delle squadre più attive della sessione estiva. Dopo aver tesserato il portiere Maximiano, Casale, Marcos Antonio, Cancellieri, Mario Gila e Romagnoli, adesso i biancocelesti sono vicini ad altri due colpi. Il primo è Matias Vecino, che già nelle prossime ore potrebbe sbarcare nella Capitale: la trattativa per il centrocampista svincolato dall’Inter è alle battute finali. Il giocatore firmerà un triennale – possibile l’inserimento di un’opzione per estendere l’accordo di un altro anno – a 1.5 milioni a stagione. La fumata bianca è attesa entro week-end, una volta trovato l’accordo sulle commissioni per l’entourage del trentenne, che lunedì 1° agosto dovrebbe svolgere le visite mediche.

Arriva anche Provedel

ANSA | Ivan Provedel con la maglia dello Spezia

Ad un passo anche l’intesa con lo Spezia per Ivan Provedel dello Spezia. Il ventottenne italiano andrà a colmare così il vuoto lasciato da Pepe Reina e riempirà la casella di secondo portiere. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Provedel e Vecino potrebbero incontrarsi per la prima volta nei corridoi della clinica romana dove entrambi svolgeranno le visite mediche prima di legarsi alla Lazio. Per la gioia di Maurizio Sarri e dei tifosi biancocelesti.

