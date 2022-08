Roma, ufficiale l’arrivo di Belotti

In Serie A, l’attaccante ha messo a segno 106 gol in 270 presenze, la maggior parte delle quali con la maglia del Torino

Una telenovela di calciomercato durata oltre un mese, ma che si è risolta nella giornata di domenica 28 agosto. Andrea Belotti è un nuovo calciatore della Roma: il Gallo ha firmato con i giallorossi un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione per il rinnovo automatico per le due stagioni successive al verificarsi determinate condizioni. Il giocatore inizierà fin da subito a lavorare con i suoi nuovi compagni di squadra e sarà presentato ai suoi nuovi tifosi in occasione della gara con il Monza, in programma martedì 30 agosto all’Olimpico. L’accordo tra la Roma e Belotti era stato trovato da settimane – come dimostra la scelta del giocatore di rifiutare qualsiasi altra opzione – ma per la fumata bianca è stato necessario attendere la cessione di Felix Afena Gyan alla Cremonese.

Il comunicato della Roma

La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Belotti con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club:

«L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Andrea Belotti. Il 28enne ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive»

Queste invece le prime parole del Gallo da giocatore della Roma:

«Le ambizioni e la crescita della Roma sono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo punto della mia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, e sono felice di poterlo fare con questa nuova maglia. Adesso non vedo l’ora di sentire l’inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi»

