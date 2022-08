Milan, un altro giovane per Pioli: in arrivo il centrocampista Vranckx

Dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere, l’allenatore del Milan Stefano Pioli aveva fatto due richieste per chiudere il calciomercato: un difensore centrale e un centrocampista che sostituisse, almeno numericamente in rosa, Franck Kessié andato al Barcellona. Detto, e con qualche settimana di attesa, fatto. Dopo l’acquisto del difensore Malick Thiaw, la trattativa con il Wolfsburg per Aster Vranckx è ormai ai dettagli. Le parti sono vicinissime e nelle ultime ci sono stati nuovi contatti per raggiungere l’intesa totale. Il Milan offre un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni di euro, mentre la richiesta dei tedeschi per il riscatto è di 13 milioni. Una forbice che probabilmente verrà colmata già nelle prossime ore per far arrivare il prima possibile a Milano il difensore belga.

Chi è Aster Vranckx

SCOH.BE | Aster Vranckx all’età di 8 anni con la maglia del club belga SC Hoegaarden-Outgaarden

Aster Vranckx è un difensore belga classe 2002, cresciuto calcisticamente in patria tra le giovanili di Hoegaarden per poi passare al Tienen, al Woluwe Zaventem ed infine all più blasonato Mechelen. Koen Kostermans è stato il primo allenatore in assoluto di Vranckx:

Entrò nel nostro settore giovanile all’età di 8 anni. Prima di allora aveva giocato solamente con i fratelli nel giardino di casa. Alla prima partita casalinga è apparso subito chiaro che a quell’età aveva già il talento necessario. È veloce, tecnicamente molto forte con entrambi i piedi e soprattutto molto desideroso di imparare e non per nulla egoista. Amava segnare ovviamente, come ogni bambino, ma aiutava anche gli altri ed era quindi il nostro “capitano” per tutte le giovanili.

Il salto nel grande calcio lo fa con la maglia del Mechelen e con i i giallorossi gioca 47 partite mettendo subito in mostra le proprie qualità. A 19 anni, l’estate scorsa, viene acquistato dal Wolfsburg e trova subito spazio nel club tedesco, collezionando 28 presenze tra Bundesliga e Champions League. Centrocampista duttile, Vranckx è un giocatore molto prezioso in fase di interdizione. Sia al Mechelen che al Wolfsburg ha però giocato anche come centrocampista avanzato, mettendo in mostra qualità di assist man e finalizzatore. Sceglierà Pioli il ruolo migliore per lui, ma a soli 20 anni i margini di crescita sono ampi. Un altro acquisto in linea con la politica dei giovani del Milan targato Maldini–Massara.

