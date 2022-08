Milan sempre più americano: ecco Dest dal Barcellona

I rossoneri hanno raggiunto l’accordo con il Barcellona per l’acquisto in prestito con diritto di riscatto del terzino statunitense

Non soltanto in società. Adesso il Milan si prepara a diventare sempre più a stelle e strisce, questa volta con un rinforzo per la squadra di Pioli che arriva direttamente dal calciomercato. Dopo l’infortunio di Alessandro Florenzi infatti i rossoneri si sono messi alla ricerca di un nuovo terzino e il nome individuato da Maldini e Massara è quello di Sergino Dest del Barcellona. Le società hanno portato avanti una trattativa lampo, con l’accordo che è stato raggiunto in poche ore grazie al blitz della dirigenza milanista. Il giocatore classe 2000 si trasferisce in Serie A in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni. Se non dovessero esserci intoppi, il giocatore sosterrà le visite mediche a Milano nella mattinata di giovedì 1 settembre.

La situazione

ANSA | Sergino Dest con la maglia del Barcellona

Milan e Barcellona hanno trovato l’accordo e, per i due club, l’operazione è conclusa. Attualmente il Milan sta lavorando con l’entourage del giocatore per soddisfare le richieste dell’americano, che per accettare il trasferimento chiede un anno di contratto più altri quattro in caso di riscatto (uno in più rispetto quello proposto dai rossoneri). La dirigenza milanista è intenzionata ad accontentare il calciatore che, nel giro di poche ore, diventerà ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Il terzino interessava anche al Villarreal, ma il blitz di Maldini e Massara a sbaragliato la concorrenza. Nell’ultima stagione dest ha totalizzato 31 presenze con la maglia blaugrana, giocando 2.042 minuti impreziositi da 3 assist confezionati per i compagni di squadra.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: