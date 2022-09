I media Uk: Carlo ha detto a Harry di non portare Meghan Markle al capezzale della regina: «Non è la benvenuta»

Il principe Carlo avrebbe detto a suo figlio Harry di non portare la moglie Meghan Markle al capezzale della regina Elisabetta II a Balmoral. Perché la sua presenza non era gradita. E perché l’evento era riservato ai parenti più stretti. Secondo indiscrezioni riportate dal Sun, Harry e Meghan, che si trovavano in Inghilterra quando le condizioni di Elisabetta erano peggiorate, erano pronti a partire per la Scozia nonostante le tensioni degli ultimi anni. Ma il principe, che si trovava a Frogmore Cottage, avrebbe ricevuto una chiamata dal padre che gli avrebbe chiesto di non portare Meghan. «Carlo ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così profondamente triste», secondo quanto ha riportato una fonte anonima al quotidiano. «Gli è stato fatto notare che Kate non sarebbe andata e che l’evento era riservato ai famigliari più stretti», ha aggiunto la fonte, secondo cui «Carlo ha detto molto, molto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta».

