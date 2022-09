L’ultimo viaggio della regina Elisabetta II: oggi il feretro lascia Balmoral, direzione Edimburgo

Inizia oggi l’ultimo viaggio della regina Elisabetta II verso la dimora finale della sua sepoltura, prevista a Londra per il 19 settembre. Alle 11 (ora italiana) il carro funebre ha lasciato la residenza scozzese di Balmoral, salutato da due guardie sull’attenti. All’interno, la bara coperta dallo stendardo reale di casa Windsor della sovrana, morta l’8 settembre a 96 anni. Come da protocollo, il feretro sarà portato in corteo attraverso un breve percorso che passerà per alcune città scozzesi (Aberdeen, Perth, Dundee) per concludersi in circa sei ore a Edimburgo, dove domani sarà esposto a un primo omaggio pubblico. Lungo il tragitto si sono radunate già migliaia di persone per rendere un ultimo tributo alla regina. Al suo seguito, per tutto il tragitto fino a Londra, la principessa Anna, figlia secondogenita 72enne della regina, a bordo di una Rolls Royce e in compagnia del marito, il vice ammiraglio Tim Lawrence. Martedì il feretro sarà trasferito in aereo a Buckingham Palace e mercoledì verrà esposto per quattro giorni nel palazzo di Westminster in attesa dei funerali di Stato.

Immagine di copertina: The Guardian

Continua a leggere su Open

Leggi anche: