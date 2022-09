Palermo, caos al comizio di Giorgia Meloni: tensione tra manifestanti e polizia – Il video

Momenti di tensione a margine del comizio di Giorgia Meloni a Palermo. La polizia ha caricato una cinquantina di manifestanti che hanno tentato di sfondare il cordone attorno all’area dove stava parlando la leader di Fratelli d’Italia. Una persona è stata fermata. A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine è stato il lancio di una bottiglia d’acqua contro gli agenti in tenuta anti-sommossa. Nonostante i manifestanti avessero provato a raggiungere il palco del comizio da diversi punti del quadrilatero intorno piazza Politeama, in pieno centro città, le forze dell’ordine li hanno bloccati ad ogni varco. Oltre ai poliziotti del reparto mobile, a presidiare le strade limitrofe anche gli agenti della Digos e della scientifica: un ampio dispiegamento di forze che segue l’attacco frontale rivolto alla ministra dell’Interno dalla leader di Fdi, due giorni fa. «Ad ogni nostra manifestazione c’è sempre un gruppo di contestatori che arriva, vi ringrazio che non rispondete. Si sta cercando l’incidente, Lamorgese conferma di non saper fare il suo lavoro», aveva lamentato Meloni durante un comizio. Per poi aggiungere: «Stasera chiamerò la ministra dell’Interno e le chiederò se si può fare una campagna elettorale così».

