In Russia salgono a 800 gli arresti per le proteste. La violenza della polizia contro il ballo anti Putin in piazza – I video

Continuano le proteste in Russia contro la mobilitazione militare (parziale) annunciata il 21 settembre dal presidente Vladimir Putin. Secondo i dati aggiornati del progetto media indipendente sui diritti umani Odv-Info, i manifestanti attualmente detenuti sono 799. In totale sarebbero state arrestate circa 2 mila persone, per la maggior parte rilasciate. Non prima, come documentano le testimonianze raccolte da Odv-Info, di essere trattenute per ore o anche per tutta la notte senza il rispetto del protocollo, come ha raccontato l’attivista per i diritti umani Dinar Idrisov da San Pietroburgo. Al dipartimento di polizia di Mosca, invece, ai fermati sono state prese le impronte digitali, sono stati fotografati e hanno dovuto consegnare il cellulare. Un altro attivista, Ilya Leshukov, ha detto a Ovd-Info che a Kotlas (regione di Arkhangelsk), le forze di sicurezza hanno arrestato il vice sindaco Anatoly Arseev, che stava filmando una manifestazione. Ma non si protesta solo nelle grandi città. Come mostrano i video diffusi su Twitter da Mediazzzona, a Jakutsk, capoluogo della Sacha-Jacuzia, nella Siberia orientale, in centinaia sono scesi in piazza per manifestare il proprio dissenso alla guerra e alla mobilitazione. Hanno scelto di farlo ballando l’osuchaj, una danza popolare che si balla creando dei cerchi concentrici. I manifestanti hanno circondato i poliziotti e hanno cantato: «No al genocidio!», «No alla guerra!». Tantissime le donne riunite, che più volte hanno impedito alle forze dell’ordine di portare via le persone.

