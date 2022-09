La Finlandia chiude da stanotte i confini ai “turisti” russi in fuga dalla mobilitazione parziale

La Finlandia ha deciso di chiudere i confini ai “turisti” russi a partire dalla notte tra giovedì e venerdì. Lo fa sapere il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat che annuncia per oggi alle 13,15 una conferenza stampa del governo per spiegare le nuove regole per l’ingresso dei russi alla frontiera. Con l’obiettivo, scrive il quotidiano, «di diminuire l’arrivo dei russi in Finlandia fino alla metà del livello attuale». Ieri Usa, Bulgaria e Polonia hanno chiesto ai loro cittadini di lasciare la nazione. Washington ha messo in guardia i connazionali dal pericolo di essere arruolati per la guerra in Ucraina.

