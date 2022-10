Bonus trasporti, nel primo mese un milione di voucher. Da oggi si possono fare le nuove richieste, ecco come

A un mese dal lancio del bonus trasporti è stato superato il milione di voucher emessi per un importo massimo di 60 euro ciascuno. A farlo sapere è il ministro del Lavoro Andrea Orlando, che a numeri alla mano definisce il livello di adesioni raccolte «un importante risultato», rinnovando l’obiettivo di «sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi causata anche dal rincaro energetico». Il bonus trasporti introdotto per la prima volta dal decreto Aiuti, con 79 milioni di euro a disposizione e poi confermato nel decreto Aiuti Bis con l’aumento a 180 milioni, è partito lo scorso 1° settembre per una copertura pari a 3 milioni di persone. A distanza di un mese dal via alla misura, oggi 1° ottobre, è possibile richiedere nuovamente il bonus per abbonamenti mensili, per chi ne abbia già utilizzato uno nel mese di settembre, o per abbonamenti annuali per quelli che il mese scorso non ne hanno fatto ancora richiesta.

Come fare domanda? Dati necessari e tempistiche

Per richiedere il bonus trasporti è necessario accedere al portale dedicato bonustrasporti.lavoro.gov.it. Si dovrà quindi entrare nell’area riservata attraverso Spid o Carta d’identità elettronica e compilare tutti i campi richiesti. Si ha tempo per fare richiesta fino al 31 dicembre 2022. Nella domanda andrà inserito l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista e il nome del gestore del servizio di trasporto pubblico che si intende utilizzare. Si dovrà poi allegare la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione riguardante i dati anagrafici, (in caso di minore, il richiedente, assieme al proprio codice fiscale, deve anche attestare che il beneficiario sia fiscalmente a suo carico), e il reddito complessivo del 2021.

Chi può richiederlo? Reddito e requisiti

La prima condizione necessaria per richiedere il Bonus Trasporto è il reddito: bisognerà dimostrare un reddito complessivo che non supera i 35mila euro. Il secondo requisito è che l’abbonamento, o gli abbonamenti nel caso dei mensili, siano acquistati entro il 31 dicembre del 2022. Può essere pari fino al 100% della spesa. Perché l’utilizzo sia valido il bonus deve essere richiesto per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi al servizio di trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. In questo caso non sarà possibile inviare domanda per i servizi come prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area.

Come funziona? Emissione e scadenze

Il bonus verrà distribuito tramite voucher e sarà spendibile in un solo gestore di trasporto. Sarà poi contrassegnato da un codice identificato univoco, il codice fiscale del beneficiario, l’importo, la data di emissione e di scadenza. Se non utilizzato entro il mese di emissione, il bonus viene annullato e il beneficiario non potrà presentare una nuova richiesta nello stesso mese. La quota dei buoni eventualmente non utilizzata rientrerà automaticamente nella disponibilità del Fondo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: