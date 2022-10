Lega, Bossi sfida il partito e fonda il Comitato Nord: «Necessario per riconquistare gli elettori»

Nel giro di pochi giorni ha rischiato di lasciare il Parlamento dopo ben 35 anni, è stato per diverse ore un possibile candidato come senatore a vita ed è rientrato dalla porta principale della Camera dopo l’errore del Viminale che lo aveva escluso. Il Senatùr Umberto Bossi continua a militare nella scena politica e oggi, 1° ottobre, lancia una nuova sfida per il nord: il fondatore della Lega punta a «dare nuova vita al progetto autonomista» e sancisce ufficialmente la nascita del “Comitato Nord“. Come ha fatto sapere ad Adnkronos, poi confermata da Ansa, si tratta di una iniziativa interna alla Lega per Salvini premier, voluta da Bossi in un momento delicato per il partito. «E‘ un passaggio vitale», ha spiegato Bossi, «finalizzato esclusivamente a riconquistare gli elettori del Nord, visto il risultato elettorale del 25 settembre, per rilanciare la spinta autonomista». L’invito all’adesione al Comitato Nord è per gli iscritti alla Lega per Salvini premier, così come sottolinea lo stesso fondatore, che chiama così a rapporto tutti coloro che «vogliono impegnarsi con rinnovato entusiasmo alla conquista degli obiettivi che sono stati alla base della fondazione della Lega nel marzo 1984». Nonostante la vittoria del centrodestra, le elezioni del 25 settembre sono state per il partito guidato da Matteo Salvini un banco di prova deludente. Con l’8,8% di preferenze, il capo del Carroccio si è distanziato da Forza Italia (8,2%) per pochi centesimi di percentuale, lasciando campo libero al 26% ottenuto da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Risultato con cui la Lega ora è chiamata a fare i conti, a quanto pare anche con l’intervento del suo storico fondatore. Da quanto riferisce Bossi il progetto Comitato Nord sarebbe in fase avanzata: «Sono state già poste le basi per la struttura organizzativa del Comitato», ha annunciato.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: