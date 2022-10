L’annuncio a sorpresa dei Maneskin da Fazio: «Nel 2023 suoneremo all’Olimpico di Roma e a San Siro a Milano». Ecco le nuove date – Il video

Dopo aver conquistato i palchi e le classifiche di tutto il mondo, e dopo la loro esibizione sul palco dell’Eurovision Song Contest a Torino e dopo il trionfale show al Circo Massimo di Roma, i Maneskin sono tornati in tv, ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, hanno annunciato a sorpresa che suoneranno il 20 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, e il 24 luglio allo stadio di San Siro a Milano. La band romana si è esibita sulle note del loro ultimo singolo, The Loneliest. Un brano che, come spiegato dal frontman Damiano David a Rolling Stone «assieme a Coraline è la canzone più personale che ho scritto», spiegando che «gli altri membri del gruppo ricevevano i loro amici, la mia ragazza invece era malata e non poteva venire a trovarmi: mi mancava casa, mi mancavano le cose fondamentali. E ho pensato: che cosa succederebbe se dovessi perdere per sempre queste cose? E poi, ribaltando la prospettiva: che cosa direi alle persone a cui voglio bene se un giorno dovessi sparire io?». Guardando al passato, i Maneskin hanno spiegato che «Ultimamente le cose vanno ad una velocità tale che è difficile rendersene conto, però quando sali su palchi come il Rock in Rio o il Coachella, ti rendi conto di quello che stai facendo. Abbiamo sempre puntato molto in alto, ma saremmo stati pazzi a pensare che in un anno e mezzo sarebbe successo tutto questo». Eppure è successo. E non sono intenzionati a fermarsi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: