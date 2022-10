Ucraina, Putin introduce la legge marziale nelle regioni annesse

Il presidente russo Vladimir Putin ha introdotto, tramite la firma di un decreto, la legge marziale nelle quattro regioni ucraine che Mosca ha annesso attraverso i referendum, definiti «farsa» dalla comunità internazionale: quelle di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e di Cherson. A darne notizia è l’agenzia Tass. L’indennità di mobilitazione, ha precisato il leader del Cremlino, sarà di almeno 195 mila rubli al mese, pari a circa 3.200 euro. «Vorrei sottolineare che questo include il periodo di formazione e addestramento del personale», ha ricordato Putin. Nel frattempo, il presidente russo ha fatto sapere di aver incaricato il governo di preparare una bozza di decreto per istituire un Consiglio speciale di coordinamento sul conflitto in Ucraina. Secondo la Tass, l’organo sarà guidato dal primo ministro Mikhail Mishustin e servirà a «lavorare sul rafforzamento della sicurezza». Non solo. Nel suo intervento al Consiglio di sicurezza, Putin ha anche accusato Kiev di rifiutare qualsiasi proposta di dialogo. «Come è noto, il regime di Kiev si è rifiutato di riconoscere la volontà e la scelta del popolo e rifiuta qualsiasi proposta di dialogo. Piuttosto, gli attacchi continuano e i civili stanno morendo», ha dichiarato Putin, citato da Interfax.

