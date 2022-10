Governo Meloni, nominati i viceministri e i sottosegretari: ecco la lista

Con circa trenta minuti di ritardo, è iniziato alle 13.30 il primo Consiglio dei ministri “operativo” del governo Meloni. Nella riunione, è stato approvato un decreto unico che racchiude al suo interno norme – definite «urgenti» – in materia di giustizia, Coronavirus e ordine pubblico. Nello specifico, l’esecutivo ha deciso di rinviare l’entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma penale approvata dall’ex Guardasigilli Marta Cartabia e mantenere attivo l’istituto dell’ergastolo ostativo, salvo che il condannato non abbia risarcito le vittime e dimostrato di aver interrotto ogni legame con la criminalità organizzata. Per quanto riguarda il contrasto alla pandemia, il governo ha anticipato la fine dell’obbligo vaccinale – al primo novembre – per il personale sanitario. Infine, accogliendo l’indirizzo del ministro degli Interni Matteo Piantedosi, è stata posta una stretta sui rave party. Inoltre, a nove giorni – era il 22 ottobre – dal giuramento dei ministri al Quirinale, Giorgia Meloni è riuscita a chiudere la trattativa sui sottosegretari e presentato la lista ai membri dell’esecutivo riuniti a Palazzo Chigi. Saranno 8 i viceministri del primo governo della XIX legislatura, mentre i sottosegretari assegnati ai dicasteri e alla presidenza del Consiglio saranno 31. Ecco la lista con i nomi e il partito di appartenenza dei componenti del cosiddetto sottogoverno:

Lega (viceministri)

Edoardo Rixi – Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Vannia Gava – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Lega (sottosegretari)

Nicola Molteni – Ministero degli Interni.

Lucia Borgonzoni – Ministero della Cultura.

Andrea Ostellari – Ministero della Giustizia.

Luigi D’Eramo – Ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e forestale.

Giuseppina Castiello – Dipartimento per i Rapporti con il parlamento.

Massimo Bitonci – Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Alessandro Morelli – Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica.

Claudio Durigon – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Federico Freni – Ministero dell’Economia e delle finanze.

Forza Italia (viceministri)

Francesco Paolo Sisto – Ministero della Giustizia.

Valentino Valentini – Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Forza Italia (sottosegretari)

Tullio Ferrante – Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Maria Tripodi – Ministero degli Esteri

Matteo Perego – Ministero della Difesa

Sandra Savino – Ministero dell’Economia e delle finanze.

Matilde Siracusano – Dipartimento per i Rapporti con il parlamento.

Alberto Barachini – Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria.

Fratelli d’Italia (viceministri)

Maurizio Leo – Ministero dell’Economia e delle finanze.

Galeazzo Bignami – Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Maria Teresa Bellucci – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Edmondo Cirielli – Ministero degli Esteri.

Fratelli d’Italia (sottosegretari)

Augusta Montaruli – Ministero dell’Università e della ricerca.

Wanda Ferro – Ministero degli Interni.

Emanuele Prisco – Ministero degli Interni.

Andrea Delmastro Delle Vedove – Ministero della Giustizia.

Isabella Rauti – Ministero della Difesa.

Lucia Albano – Ministero dell’Economia e delle finanze.

Fausta Bergamotto – Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Claudio Barbaro – Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Patrizio Giacomo La Pietra – Ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e forestale.

Paola Frassinetti – Ministero dell’Istruzione.

Gianmarco Mazzi – Ministero della Cultura.

Marcello Gemmato – Ministero della Salute.

Alessio Butti – Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione.

Giovanbattista Fazzolari – Presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del programma.

Noi moderati (sottosegretari)

Giorgio Silli – Ministero degli Esteri.

Rinascimento (sottosegretari)

Vittorio Sgarbi – Ministero della Cultura.

