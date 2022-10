Instagram down, account bloccati e follower scomparsi: ecco cosa sta succedendo

Instagram va di nuovo in tilt e su Twitter decolla l’hashtag #instagramdown. Downdetector.it, il sito che monitora le anomalie della rete e segnala il progressivo aumento delle segnalazioni dei problemi, indica interruzioni del social a partire dalle 14 circa. In particolare, gli utenti stanno denunciando la sospensione improvvisa del proprio profilo e la scomparsa dei follower presenti fino a poche ore fa. I motivi dell’interruzione non sono ancora chiari. Ad alcuni utenti che tentano di accedere al social network compare una schermata che avvisa che il loro account è stato sospeso, senza che vengano date motivazioni. Altri, invece, riscontrano problemi nel caricare contenuti e scorrere foto e video. «Sappiamo che alcuni di voi stanno riscontrando problemi nell’accesso al proprio account Instagram. Stiamo lavorando al problema, ci scusiamo per l’inconveniente», ha dichiarato la società. Pochi giorni fa, il 25 ottobre, si è bloccata per due ore WhatsApp, altra piattaforma del gruppo Meta.

DOWNDETECTOR | Segnalazioni degli utenti down Instagram, 31 ottobre 2022

