Prove di avvicinamento tra Moratti e Terzo polo: l’ex vicepresidente domani in piazza a Milano con Calenda

L’ex vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, aderisce alla manifestazione per la pace e per il popolo ucraino convocata dal leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, per domani, all’Arco della Pace a Milano. È la prima iniziativa politica a cui partecipa Moratti dopo le sue dimissioni dalla giunta di Attilio Fontana. Saranno molti gli esponenti politici presenti, tra cui Azione e Italia Viva. Tra i presenti ci sarà Matteo Renzi, Pierferdinando Casini, Marco Cappato. Non mancheranno esponenti dei Radicali, ma anche del Partito democratico, come il senatore Carlo Cottarelli e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Intanto, in Lombardia, continuano i tentativi di riequilibrio nella giunta, con Bertolaso che nei giorni scorsi ha preso la delega di assessore al Welfare. Il nuovo vicepresidente è l’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala, di Forza Italia. A conferirgli la carica è stato il presidente Fontana questa mattina, 4 novembre.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: