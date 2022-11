Migranti, la nave Humanity 1 arriva a Catania: controlli a bordo in corso. Piantedosi: «Chi ha i requisiti può scendere, gli altri fuori dalle acque territoriali italiane»

La nave Humanity 1 della ong Sos Humanity, con a bordo 179 migranti – di cui oltre 100 minori non accompagnati -, è entrata nel porto di Catania poco prima della mezzanotte di ieri, 5 novembre, scortata da una motovedetta. Sul molo presenti forze dell’ordine, operatori sanitari, volontari della Protezione civile e due bus di linea urbana, dove, poco prima dell’una, sono salite le prime persone a cui è stato permesso di scendere dalla nave. Al momento sono scesi 155 migranti sui 179, solo 24 persone sono rimaste sulla nave. I primi a scendere sul molo di Levante sono tre donne minorenni con un bambino di 7 mesi. Successivamente è stato il turno di altri minori non accompagnati. Per tutta la notte sono andate avanti le operazioni per decidere chi può scendere e chi no, secondo il protocollo firmato dai ministri dell’Interno (Piantedosi), della Difesa (Crosetto) e delle Infrastrutture (Salvini), in quello che viene definito da più parti uno «sbarco selettivo». Il decreto interministeriale firmato dai tre ministri vieta di fatto alla nave tedesca Humanity 1 di rimanere nelle acque territoriali italiane per un periodo più lungo del «necessario», vale a dire solo per soccorrere persone fragili, donne e minori, che saranno ospitati al Palasport Spedini, in una struttura allestita dalla Protezione civile. Dopodiché la nave dell’ong dovrà riprendere il largo. L’Humanity 1 non ha infatti ricevuto l’assegnazione di porto sicuro, ma solo una comunicazione che ne autorizzava l’ingresso in porto, mentre era in corso un violento temporale al largo delle coste catanesi. Petra Krischok, portavoce di Sos Humanity, parlando con i giornalisti, ha dichiarato: «Non sono io il capitano, non decido io, ma lasciare il porto di Catania se non dovessero sbarcare tutti i migranti che sono a bordo della nave sarebbe illegale, perché sono tutti profughi. I primi a sbarcare sono stati minorenni e bambini piccoli accompagnati dalle madri. I controlli sono ancora in corso, ma Catania non ci è stato assegnato come porto sicuro».

La linea di Piantedosi

Nella giornata di ieri, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aveva dichiarato: «Le persone che hanno i requisiti possono sbarcare, ma gli altri devono tornare fuori dalle acque territoriali». L’Italia si fa «carico di ciò che presenta problemi di ordine assistenziale e umanitario, ma senza derogare al fatto che gli obblighi di presa in carico competono allo Stato di bandiera e senza venire meno agli obblighi umanitari su cui non faremo mai marcia indietro». Una posizione, quella dell’Italia, che a detta di Piantedosi avrebbe fatto registrare «qualche apertura alla discussione» in Europa, in merito alla ripartizione dei migranti, come nel caso della Francia, che si è detta disponibile ad accoglierli, in parte. Per la ong Sos Humanity il provvedimento «è illegale» perché tutte le 179 persone soccorse sono «rifugiati, in uno stato vulnerabile, alcuni di loro visibilmente traumatizzati: hanno bisogno di cure mediche e psicologiche».

Le altre navi delle Ong in attesa di soccorso al largo delle coste in Sicilia

Ma oltre all’Humanity 1 ci sono altre le altre navi che da giorni hanno inviato una richiesta di soccorso e di un porto sicuro per gli oltre mille migranti che hanno complessivamente a bordo, mentre stazionano al largo delle coste orientali della Sicilia. Tra queste la Geo Barents, su cui si trovano 572 persone. Candida Lobes, responsabile comunicazione di Medici Senza Frontiere che gestisce questa nave, ha dichiarato: «A dieci giorni dal primo soccorso è inaccettabile l’attesa a cui sono sottoposti i profughi a bordo. Abbiamo razionato l’acqua e stiamo finendo le scorte alimentari, e in questa situazione non possiamo farci carico anche della gestione delle richieste d’asilo, che non è di nostra competenza». Al largo delle coste c’è poi la Rise Above, della ong tedesca Mission Lifeline con 90 persone a bordo e la Ocean Viking, battente bandiera norvegese, che ha soccorso 234 migranti. Altre due navi non ong, la Jean Francois Deniau che ha tratto in salvo 88 migranti e la petroliera Zagara che, in due operazioni, ha messo in salvo 59 migranti, recuperando anche due persone prive di vita.

