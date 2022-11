Papa Francesco su sbarchi e governo Meloni: «Le vite vanno salvate: ma l’Ue non lasci sola l’Italia»

Anche Papa Francesco interviene sulla situazione della nave Humanity 1, attualmente ferma nel porto di Catania con 35 sopravvissuti a cui il Viminale ha negato lo sbarco, e sugli altri migranti salvati dalle Ong in attesa di accoglienza nelle acque italiane. Di ritorno dal viaggio in Bahrein, nella conferenza stampa con i giornalisti, il pontefice ha esortato il governo a fare la sua parte appellandosi nello stesso tempo ai membri Ue affinché siano d’aiuto. «Il Mediterraneo è un cimitero, forse è il cimitero più grande. La politica dei governi, fino a questo momento, è stata di salvare le vite, e credo che questo governo ha la stessa politica, non sarebbe “umano” fare diversamente», ha spiegato Bergoglio. «Ma l’Italia, questo governo, non può fare nulla senza l’accordo con l’Europa, la responsabilità è europea. Ogni governo dell’Unione europea deve mettersi d’accordo su quanti migranti può ricevere prendere in mano una politica di collaborazione e di aiuto, non può lasciare a Cipro, alla Grecia, all’Italia e alla Spagna la responsabilità di tutti i migranti che arrivano alle spiagge».

«Il problema migranti va risolto in Africa»

Papa Francesco ha poi continuato sulle soluzioni per risolvere la questione migranti: «E’ un problema che va risolto in Africa. Ma se pensiamo all’Africa con il motto “l’Africa va sfruttata” è logico che scappi da quello sfruttamento». L’appello del pontefice è stato ancora verso l’Europa: «Deve cercare di fare

dei piani di sviluppo per l’Africa perché è una ipocrisia pensare di risolvere il problema dei migranti in Europa. No, andiamo a risolverli anche a casa sua, lo sfruttamento della gente in Africa è terribile». Bergoglio si è poi riferito al governo Meloni: «Il nuovo governo incomincia adesso e gli auguro il meglio perché possa portare l’Italia avanti, anche con gli altri che sono contrari al partito vincitore». L’invito del Papa è stato alla collaborazione tra parti politiche: «Che collaborino con la criticità, ma che sia un governo di collaborazione, non un governo dove ti fanno cadere se non ti piace una cosa o un’altra. Per favore chiamo alla responsabilità: è giusto che l’Italia abbia avuto finora venti governi? Finiamola con questi scherzi», ha concluso. Il discorso con i giornalisti poi è continuato con un riferimento diretto alla neo premier Giorgia Meloni: «E’ una sfida, eh? E’ una sfida», ha detto a chi chiedeva un commento sul fatto che per la prima volta nella storia l’Italia sia guidata per la prima volta da una donna.

